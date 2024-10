Ultimouomo.com - Per LaMelo Ball il momento è ora

(Di giovedì 10 ottobre 2024) A 23 anni,ha già vissuto parecchie vite. Capita, quando sei sotto i riflettori dall’adolescenza: vuoi per un indubbio talento nel gioco del basket, vuoi per il volere di un padre padrone che non ha mai mancato occasione di buttare i figli in pasto alla stampa, sfruttando le loro doti naturali. La vita dei fratelliè stata per anni una specie di reality, termine usato non a caso. Dal 2017 al 2020, infatti, andò in ondain the Family, una serie a puntate trasmessa su Facebook Watch che seguiva le vicende di LaVar e famiglia: praticamente i Kardashian del basket. Non ci è voluto poi molto, però, per capire che Lonzo efossero effettivamente bravi a giocare anche se, volenti o nolenti, tutto quello che li riguarda ha sempre un sentore quasi cinematografico: l’ambiente in cui sono cresciuti di certo non li ha aiutati.