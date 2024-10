Lanazione.it - Nuovo Starbucks a Firenze: la catena sbarca in via del Corso

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 -continua la sua espansione a, inaugurando il suo quinto punto vendita in via del6. La celebredi caffetterie statunitense, simbolo globale della cultura del caffè contemporaneo, si inserisce nel pieno centro storico della città, a due passi da piazza della Repubblica e dalle principali attrazioni turistiche. Il posto scelto per la nuova apertura non è uno qualsiasi, ma all’interno di Palazzo Portinari, la storica sede della Banca Toscana. Per poter aprire questa nuova sede, il colosso statunitense ha comprato la licenza del Caffè Salvemini, chiuso un anno fa, aggirando così le restrizioni del Comune divolte a limitare l'apertura di questo tipo di attività commerciali nel centro storico.