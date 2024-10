Bergamonews.it - Nuovo look per il sito di VisitBergamo: sezioni riviste e assistente virtuale LUCiA

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. Dopo un intenso anno di lavoro, è online ilportale turistico www..net, uninnovativo e user-friendly che eredita il know-how sviluppato durante l’esperienza di Capitale della Cultura BGBS23, unche e in un solo anno di attività ha raggiunto un notevole livello di indicizzazione, basato su tecnologia open source. La nuova piattaforma si distingue per la sua interfaccia intuitiva, pensata per offrire un’esperienza coinvolgente e immersiva, simile a quelle dei servizi di video streaming utilizzate quotidianamente da milioni di utenti nel mondo. Con un forte focus su contenuti multimediali, ilospita una vasta gamma di video per raccontare le meraviglie di Bergamo in modo dinamico e accattivante.