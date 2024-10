Nuova entrata a Amici 24, primo eliminato: gli spoiler della terza registrazione, lacrime in studio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante la recente registrazione di Amici 24, il pubblico ha assistito a un’emozionante primo eliminato che ha lasciato senza parole. La cantante Alena, allieva di Rudy Zerbi, ha perso la sua sfida e il suo posto nella scuola è stato preso da Chiamamifaro – al secolo Angelica Gori, figlia della celebre Cristina Parodi. A giudicare "Nuova entrata a Amici 24, primo eliminato: gli spoiler della terza registrazione, lacrime in studio" L'articolo Nuova entrata a Amici 24, primo eliminato: gli spoiler della terza registrazione, lacrime in studio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Nuova entrata a Amici 24, primo eliminato: gli spoiler della terza registrazione, lacrime in studio Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante la recentedi24, il pubblico ha assistito a un’emozionanteche ha lasciato senza parole. La cantante Alena, allieva di Rudy Zerbi, ha perso la sua sfida e il suo posto nella scuola è stato preso da Chiamamifaro – al secolo Angelica Gori, figliacelebre Cristina Parodi. A giudicare "24,: gliin" L'articolo24,: gliinproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Devi uscire”. Amici 24 - chi è il primo eliminato annunciato con dispiacere da Maria - Fior di conduttrici contro Beatrice Luzzi. Amici 24, uscita di peso dal cast dopo pochi giorni: “Già una sostituta in studio” “Scandaloso, aberrante”. . “Grande perdita”. twitter. Solo una settimana fa, Alena si era classificata ultima nella gara di cover, finendo in sfida e preparandosi intensamente per la prova decisiva di oggi. (Tuttivip.it)

Primo eliminato Amici 24 : spoiler terza puntata del 13 ottobre 2024 - Amici 24: primo eliminato della stagione è Alena! Scopri il verdetto di Luca Rapino e cosa è successo nella terza puntata. L'articolo Primo eliminato Amici 24: spoiler terza puntata del 13 ottobre 2024 proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Anticipazioni Amici 24 del 10/10/24 : ecco chi è il primo allievo eliminato di questa edizione - A giudicare questa prova è Charlie Rapino. Maria De Filippi voleva quasi far esibire i due anche su una cover, ma Rapino non ha voluto sentire altro. La sfidante, invece, aveva molto di più da comunicare. Al suo posto entra Chiamamifaro. Secondo quest’ultimo Alena era qualcosa di già sentito. Alena perde la sua sfida dopo essere risultata ultima settimana scorsa. (Isaechia.it)