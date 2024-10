Non solo Napoli: parlano Bucchi e Iachini (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Cristian Bucchi, allenatore ed ex attaccante (anche del Napoli). Di seguito le sue dichiarazioni. “Lukaku è un attaccante oggettvamente forte, però diventa stratosferico quando è utilizzato da Antonio Conte. Come se uno facesse rendere a meglio l’altro. Sulle sue doti tecniche non si discute, Romelu protegge la palla, fa salire la squadra e sa smistarla con i tempi giusti. Raspadori è un sottopunta o una seconda punta”. Nel Napoli, Raspadori Nel Napoli credo che Raspa possa essere il sostituto ideale di McTominay. Il Var a chiamata? Qualunque cosa possa migliorare il calcio credo che sia fatta bene. Terzotemponapoli.com - Non solo Napoli: parlano Bucchi e Iachini Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Cristian, allenatore ed ex attaccante (anche del). Di seguito le sue dichiarazioni. “Lukaku è un attaccante oggettvamente forte, però diventa stratosferico quando è utilizzato da Antonio Conte. Come se uno facesse rendere a meglio l’altro. Sulle sue doti tecniche non si discute, Romelu protegge la palla, fa salire la squadra e sa smistarla con i tempi giusti. Raspadori è un sottopunta o una seconda punta”. Nel, Raspadori Nelcredo che Raspa possa essere il sostituto ideale di McTominay. Il Var a chiamata? Qualunque cosa possa migliorare il calcio credo che sia fatta bene.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Napoli visto da Enzo Bucchioni - Ha preso il miglior allenatore sul mercato e ha fatto una campagna acquisti quasi perfetta, comprando i giocatori che Conte voleva. Il Napoli potrà essere la vera alternativa all’Inter. Il Napoli è l’anti-Inter? “Il Napoli può davvero essere l’anti-Inter, ma c’è ancora molta strada da fare. A Radio CRC, radio ufficiale del Napoli, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni. (Terzotemponapoli.com)

Bucchioni : “Juventus-Napoli? Ci dirà già qualcosa” - . Questa partita arriva forse troppo presto, ma ce la godremo. Lukaku vs Vlahovic? Lukaku è un giocatore nato pronto, che non tentenna. Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Conte contro Thiago Motta? Sono due allenatori agli antipodi per modo di interpretare il mestiere. (Terzotemponapoli.com)

Bucchioni – Con Lukaku e McTominay - Napoli in Champions” - ENZO BUCCHIONI A RADIO MARTE: “CON LUKAKU E MCTOMINAY IL NAPOLI PUO’ TORNARE IN CHAMPIONS” A Radio Marte è intervenuto Enzo Bucchioni per analizzare il calciomercato del Napoli. Con De Laurentiis che pensava di poter prendere 100 milioni per il nigeriano, magari ci riesce anche se è tutto complicato. (Terzotemponapoli.com)