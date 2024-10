"Nessun complotto contro gli imbottigliatori, ma ormai sono il passato". Intervista senza filtri a Umberto Calligari di Terre d'Oltrepò (Di giovedì 10 ottobre 2024) La quarta edizione di “Oltrepò – Terra di Pinot Nero, un territorio, un vitigno, due eccellenze” (30 settembre) è stato un momento di svolta per la denominazione con l’esordio ufficiale del neo direttore del Consorzio Riccardo Binda e della presidente Francesca Seralvo. Una nuova compagine che avvia un percorso di rinnovamento fondato su filiera, qualità e trasparenza. Ma che nasce tra le polemiche dopo l’uscita dal cda dei rappresentanti degli imbottigliatori, tra i quali Quirico Decordi della Vinicola Decordi. Delle sfide dell’Oltrepò e della nuova fase del consorzio abbiamo parlato con Umberto Callegari, ceo di Terre d’Oltrepò, che raccoglie le più antiche esperienze cooperative del territorio. Nata nel 2008 dalla fusione tra la Cantina di Casteggio (1907) e la Cantina Sociale Intercomunale di Broni (1960), nel 2017 acquisisce La Versa, storico brand fondato nel 1905. Gamberorosso.it - "Nessun complotto contro gli imbottigliatori, ma ormai sono il passato". Intervista senza filtri a Umberto Calligari di Terre d'Oltrepò Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La quarta edizione di “– Terra di Pinot Nero, un territorio, un vitigno, due eccellenze” (30 settembre) è stato un momento di svolta per la denominazione con l’esordio ufficiale del neo direttore del Consorzio Riccardo Binda e della presidente Francesca Seralvo. Una nuova compagine che avvia un percorso di rinnovamento fondato su filiera, qualità e trasparenza. Ma che nasce tra le polemiche dopo l’uscita dal cda dei rappresentanti degli, tra i quali Quirico Decordi della Vinicola Decordi. Delle sfide dell’e della nuova fase del consorzio abbiamo parlato conCallegari, ceo did’, che raccoglie le più antiche esperienze cooperative del territorio. Nata nel 2008 dalla fusione tra la Cantina di Casteggio (1907) e la Cantina Sociale Intercomunale di Broni (1960), nel 2017 acquisisce La Versa, storico brand fondato nel 1905.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strage di Erba - uscite le motivazioni sul 'no' alla revisione processo - giudici : “Nessuna nuova prova e complotto - Tarfusser no delega” - La richiesta della revisione della sentenza di ergastolo per Rosa Bazzi e Olindo Romano era stata respinta dai giudici perchè ritenuta inammissibile “sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l'a . (Ilgiornaleditalia.it)

“Nessun complotto contro Rosa e Olindo” - ecco perché la Procura non ha riaperto il processo sulla strage di Erba - Olindo e Rosa rimangono colpevoli secondo la legge, e la strage di Erba non avrà un nuovo processo. Si era ipotizzata la sua “falsa memoria” dovuta all’intossicazione da monossido di carbonio. Le sentenze di primo, secondo e terzo grado sono state confermate, e per i giudici non c’è stata alcuna scoperta che possa giustificare un nuovo processo. (Thesocialpost.it)

Strage di Erba - giudici : “No alla revisione del processo - nessuna nuova prova e nessun complotto contro Olindo e Rosa” - “L'istanza è manifestamente inammissibile, esaurendosi nella ripetizione, alla luce delle nuove acquisizioni (che, come si e' visto, tali non sono) e nella prospettiva della falsità della prova, di doglianze già sviluppate nei precedenti gradi di giudizio e in sede d'incidente di esecuzione” è' la conclusione dei giudici. (Ilgiorno.it)