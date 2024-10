Napoli, allenamento congiunto con la Juve Stabia: doppiette per Lukaku, Neres e Simeone (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juve Stabia ha reso noto l’allenamento congiunto con il Napoli. Partitella di 90? minuti per le due squadre. Gli allenatori, mister Conte per il Napoli e mister Pagliuca per la Juve Stabia, hanno messo in campo tutti i giocatori disponibili. allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia Il comunicato del club di Serie B: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che al centro sportivo “SSC Napoli Konami Training Center” di Castelvolturno nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre alle ore 15:00, si è disputato l’allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia. L’allenamento si è svolto in due tempi da 45’, dove sia mister Pagliuca che mister Conte hanno schierato tutti i giocatori a loro disposizione. Da segnalare le doppiette di Lukaku, Neres e Simeone oltre che ai gol di Piovanello, Piscopo, Meli e la doppietta di Adorante”. Ilnapolista.it - Napoli, allenamento congiunto con la Juve Stabia: doppiette per Lukaku, Neres e Simeone Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, laha reso noto l’con il. Partitella di 90? minuti per le due squadre. Gli allenatori, mister Conte per ile mister Pagliuca per la, hanno messo in campo tutti i giocatori disponibili.tra ile laIl comunicato del club di Serie B: “La S.S.1907 comunica che al centro sportivo “SSCKonami Training Center” di Castelvolturno nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre alle ore 15:00, si è disputato l’. L’si è svolto in due tempi da 45’, dove sia mister Pagliuca che mister Conte hanno schierato tutti i giocatori a loro disposizione. Da segnalare ledioltre che ai gol di Piovanello, Piscopo, Meli e la doppietta di Adorante”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Juve Stabia - test a Castel Volturno : segnano Lukaku - Neres e Simeone. Cinque gol per le vespe - Allenamento congiunto di prestigio per la Juve Stabia. La squadra di Guido Pagliuca, protagonista in Serie B con quattro vittorie conquistate nelle prime otto partite e reduce dal blitz del Ferraris contro la corazzata Sampdoria, ha affrontato il Napoli di Antonio Conte al Centro Sportivo “SSC... (Napolitoday.it)

Napoli-Juve Stabia - show di Neres - Lukaku e Simeone : com’è finito l’allenamento congiunto - La formazione di Antonio Conte, visibilmente ridotta a causa dei convocati sparsi in giro per il Mondo, ha sfidato in un incontro di novanta minuti – due tempi da 45 – la squadra di mister Guido Pagliuca. Il calciatore belga è in grande crescita, mentre Neres si conferma in un ottimo stato di forma. (Spazionapoli.it)

Napoli - oggi seduta di allenamento con la Juve Stabia - Nella giornata di oggi il Napoli di Antonio Conte effettuerà una seduta di allenamento insieme alla Juve Stabia. Il Napoli si sta preparando alla sfida … L'articolo Napoli, oggi seduta di allenamento con la Juve Stabia proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)