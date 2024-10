Lettera43.it - Nadal, dal Roland Garros alle Olimpiadi: le tappe della carriera

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Con l’addio di Rafa, il tennis perde uno dei campioni più emblematici del XXI secolo. Grazie alla sua rivalità dapprima con Roger Federer e poi con Novak Djokovic, ha segnato un’epocaracchetta, dominando soprattutto sulla terra battuta di cui è stato re indiscusso per un decennio: basti pensare39 vittorie consecutive alo le 81 in fila sul rosso dal 2005 al 2007. Una superficie su cui ha trionfato il 90 per cento delle volte in cui è sceso in campo. Nel giorno del suo ritiro dal professionismo, ecco lefondamentali di unagià leggendaria.