Musica | Roberto Cominati inaugura la stagione dell’Associazione Scarlatti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il concerto del pianista, martedì 15 ottobre al Teatro Sannazaro, la nuovaleAlessandrodi Napoli presieduta da Oreste de Divitiis. Un appuntamento atteso che riporta sulle scene napoletane “un grande concertista apprezzato a livello internazionale – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della– chiamato ad avviare un cartellone che accoglierà, fino al prossimo aprile, grandi star dellae giovanissimi talenti, italiani e non”. Si comincia con, napoletano, classe 1969, ex allievo di Aldo Ciccolini, soprannominato “il pianista con le ali” per il fatto che, da sempre, alla passione per il pianoforte ha unito quella per il volo, conciliando per anni la carriera di concertista con quella di pilota di linea sui Boeing 737.