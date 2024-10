.com - Moie / Insieme per combattere i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Villa Oasi e Associazione Equestre Vallesina in una esperienza sportiva a contatto con la natura e con gli animali, in particolar modo i cavalli, 10 ottobre 2024 – Un’esperienza sportiva a contatto con la natura e con gli animali, in particolar modo i cavalli, che possa favorire il miglioramento delle capacità relazionali ed essere un utile strumento di supporto psico – fisico. Questo è il fine del Progetto avviato ormai da qualche mese da Villa Oasi in collaborazione con l’Associazione Equestre Vallesina e che si sviluppa presso il Campo Equestre di, da quest’ultima gestito. Villa Oasi è una struttura residenziale che ha sede nell’ ex Convento dei Frati di Montelatiere a San Marcello.