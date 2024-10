Milano-Cortina 2026, cerimonia di apertura affidata a Balich Wonder Studio (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’organizzazione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è stata affidata a Balich Wonder Studio, società che ha lavorato sulla maggior parte delle cerimonie olimpiche, tra cui quella di Sochi, oltre a quella degli ultimi Mondiali di calcio in Qatar. La cerimonia si terrà il 6 febbraio 2026 a San Siro. La cerimonia di chiusura olimpica del 22 febbraio e quella di apertura dei Giochi paralimpici del 6 marzo all’Arena di Verona verranno invece prodotte da Filmmaster, mentre quella di chiusura paralimpica del 15 marzo allo stadio del ghiaccio di Cortina verrà organizzata da G2 Eventi – Casta Diva Group. ALPHAOMEGA, in partnership con RNK, si occuperà, infine, del progetto del viaggio della fiamma olimpica e paralimpica attraverso tutta l’Italia. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’organizzazione dellad’delle Olimpiadi invernali diè stata, società che ha lavorato sulla maggior parte delle cerimonie olimpiche, tra cui quella di Sochi, oltre a quella degli ultimi Mondiali di calcio in Qatar. Lasi terrà il 6 febbraioa San Siro. Ladi chiusura olimpica del 22 febbraio e quella didei Giochi paralimpici del 6 marzo all’Arena di Verona verranno invece prodotte da Filmmaster, mentre quella di chiusura paralimpica del 15 marzo allo stadio del ghiaccio diverrà organizzata da G2 Eventi – Casta Diva Group. ALPHAOMEGA, in partnership con RNK, si occuperà, infine, del progetto del viaggio della fiamma olimpica e paralimpica attraverso tutta l’Italia.

Exploit Milano-Cortina - quasi 50mila volontari : Effetto Sinner sui Giochi - Un numero considerato molto alto sia dalla Fondazione italiana a Cinque Cerchi sia da Kristin Kloster, presidente della Coordination Commission per Milano Cortina 2026 e membro del Comitato olimpico internazionale, che martedì e ieri era a Milano per effettuare sopralluoghi al Villaggio olimpico allo Scalo romana e all’Arena Santa Giulia (visita saltata, quest’ultima, per il maltempo): “Ci siamo ... (Ilgiorno.it)

Milano-Cortina 2026 - il villaggio olimpico incassa i complimenti del Cio - Abbiamo osservato come sono stati riconvertiti gli edifici che saranno lasciati poi in eredità alla comunità, uno degli aspetti più importanti che ci hanno fatto propendere per Milano-Cortina nell'attribuire i Giochi. "Ero venuta con la delegazione del 2019 e come membro della commissione di valutazione, non c'era nulla, solo due edifici vecchi. (Ilgiorno.it)

Milano-Cortina - Cio : “Da Governo rassicurazioni su Giochi di successo” - Ero stata qui già nel 2019 come membro della commissione di valutazione dl Cio, non c’era niente, solo due edifici vecchi, e ora c’è un bellissimo villaggio olimpico che sta per essere concluso. In questi mesi il Comitato è riuscito a concludere degli importanti accordi di sponsorizzazione”. Noi stiamo cercando di assistere per fare sì che questi Giochi siano i migliori possibile – ha proseguito ... (Lapresse.it)