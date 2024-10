Meteo giovedì, sull’Italia nubi fin dal mattino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Previsione Meteo Italia La situazione. Secondo le previsioni Meteo, la perturbazione che ha portato una forte ondata di maltempo fino a martedì sera su molte regioni dello Stivale si è definitivamente allontanata sui Balcani e sull’Italia le condizioni sono in miglioramento. A brevissima distanza, tuttavia, un nuovo fronte è già pronto ad entrare in azione dall’Atlantico e raggiungerà il nostro settore nordoccidentale già tra il pomeriggio e la sera. Si tratterà di un sistema perturbato collegato all’ex uragano Kirk, il cui centro sta raggiungendo in queste ore i settori più occidentali del continente europeo, ormai del tutto privo delle sue caratteristiche tropicali e tramutatosi a tutti gli effetti in una perturbazione atlantica. Meteo giovedì. Al Nord piogge e rovesci in intensificazione nella notte su Nordovest e sull’alta Lombardia, qualche pioggia su Alpi centro-orientali. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) PrevisioneItalia La situazione. Secondo le previsioni, la perturbazione che ha portato una forte ondata di maltempo fino a martedì sera su molte regioni dello Stivale si è definitivamente allontanata sui Balcani ele condizioni sono in miglioramento. A brevissima distanza, tuttavia, un nuovo fronte è già pronto ad entrare in azione dall’Atlantico e raggiungerà il nostro settore nordoccidentale già tra il pomeriggio e la sera. Si tratterà di un sistema perturbato collegato all’ex uragano Kirk, il cui centro sta raggiungendo in queste ore i settori più occidentali del continente europeo, ormai del tutto privo delle sue caratteristiche tropicali e tramutatosi a tutti gli effetti in una perturbazione atlantica.. Al Nord piogge e rovesci in intensificazione nella notte su Nordovest e sull’alta Lombardia, qualche pioggia su Alpi centro-orientali.

