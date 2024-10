LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento debole, continua l’attesa per le regate del gruppo A con Luna Rossa (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:26 Purtroppo la giornata prosegue con un nulla di fatto continuo. Completata soltanto race 5, obiettivamente in modo non consono alle capacità delle veliste impegnate in questa prima edizione dell’Americas’Cup femminile. 14:21 Imbarcazioni dei team del gruppo A che stazionano stancamente ai margini del campo di regata. vento che continua a latitare. 14:15 Situazione davvero difficile. Dopo lo spettacolo da dimenticare con la forzatura di gara 5 il comitato di regata ha giustamente rinviato le restanti regate. Attendiamo comunicazioni ufficiali circa l’orario previsto per race 6. 14:11 vento che tra l’alto ha cambiato direzione e giunge ora da est. Previsto un rinforzo del vento nelle prossime ore, ma potrebbe non bastare. 14:06 Niente da fare. La situazione è addirittura peggiorata rispetto a quella di mezzogiorno. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento debole, continua l’attesa per le regate del gruppo A con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26 Purtroppo la giornata prosegue con un nulla di fatto continuo. Completata soltanto race 5, obiettivamente in modo non consono alle capacità delle veliste impegnate in questa prima edizione dell’Americas’Cup. 14:21 Imbarcazioni dei team delA che stazionano stancamente ai margini del campo di regata.chea latitare. 14:15 Situazione davvero difficile. Dopo lo spettacolo da dimenticare con la forzatura di gara 5 il comitato di regata ha giustamente rinviato le restanti. Attendiamo comunicazioni ufficiali circa l’orario previsto per race 6. 14:11che tra l’alto ha cambiato direzione e giunge ora da est. Previsto un rinforzo delnelle prossime ore, ma potrebbe non bastare. 14:06 Niente da fare. La situazione è addirittura peggiorata rispetto a quella di mezzogiorno.

LIVE – Alcaraz-Machac 6-7(5) 4-3 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Due set point per il ceco! TIE BREAK – Brucia entrambi i mini break di vantaggio Machac: torna in corsa Alcaraz e 5-4 TIE BREAK – Sfonda col dritto e poi chiude con lo smash Machac! Altro mini break e 5-2 TIE BREAK – Bolide col dritto in contropiede di Machac, mini break e 4-2 TIE BREAK – Tiene Machac, 3-2 TIE BREAK – Recupera subito Alcaraz, 2-2 TIE BREAK – Copre bene a rete Machac: volée ... (Sportface.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa limita i danni nella regata vinta da Alinghi. Si riparte alle 14.10 - 11:38 I team del gruppo B gareggiano su imbarcazioni gentilmente prestate dalle squadre ufficiali. Vittoria con 61 punti per le svedesi di Artemis, seguite dalle olandesi di Jajo Team (51) e dalle padrone di casa di Sail BCN (44). 12:49 Difatti le elvetiche passano al comando e giungono al gate 2. (Oasport.it)

LIVE – Alcaraz-Machac 6-7(5) 1-3 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE ALCARAZ-MACHAC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 LIVE ALCARAZ-MACHAC 6-7(5) 1-3 SECONDO SET – Ancora in salto Machac: break confermato e 3-1 SECONDO SET – Dritto in salto in avanzamento, chance annullata e deuce SECONDO SET – Prova ad uscire dallo scambio Machac ma arriva l’errore, 30-40 e palla del contro ... (Sportface.it)