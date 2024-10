Libano: Unifil respinge richiesta israeliana di evacuare il confine. Crosetto: “L’attacco di Tel Aviv è crimine di guerra” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sul sito di notizie Walla, un portavoce dell'Unifil ha dichiarato che la forza multinazionale di mantenimento della pace nel Libano meridionale ha respinto la richiesta israeliana di evacuare le postazioni lungo il confine tra Israele e Libano L'articolo Libano: Unifil respinge richiesta israeliana di evacuare il confine. Crosetto: “L’attacco di Tel Aviv è crimine di guerra” proviene da Firenze Post. .com - Libano: Unifil respinge richiesta israeliana di evacuare il confine. Crosetto: “L’attacco di Tel Aviv è crimine di guerra” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sul sito di notizie Walla, un portavoce dell'ha dichiarato che la forza multinazionale di mantenimento della pace nelmeridionale ha respinto ladile postazioni lungo iltra Israele eL'articolodiil: “di Teldi” proviene da Firenze Post.

Usa - richiesta tregua in Libano era coordinata con Israele - La Casa Bianca sottolinea che l'appello internazionale guidato dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco in Libano è stato "coordinato" con Israele, nonostante il governo di Benyamin Netanhyau abbia poi rifiutato la tregua e promesso di continuare a combattere Hezbollah. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un briefing con la stampa. (Quotidiano.net)

Libano - dagli Usa richiesta di cessate il fuoco di 21 giorni - Da parte sua, il quotidiano Yedioth Ahronoth ha affermato che il partito “Potere ebraico”, guidato dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, si incontrerà in seguito alle notizie di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Il cessate il fuoco richiesto dagli Stati Uniti si applicherebbe alla Linea blu, la linea di demarcazione tra Israele e Libano, e ... (Unlimitednews.it)