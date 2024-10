Libano, spari contro quartier generale Unifil: colpite due basi italiane, feriti 2 caschi blu indonesiani (Di giovedì 10 ottobre 2024) Secondo quanto riferito dall'Onu, soldati israeliani hanno sparato contro posizioni dell'Unifil a Naqoura nel sud del Libano. colpite due basi italiane, ma nessun ferito tra i connazionali. Due feriti tra i caschi blu sono di nazionalità indonesiana. Distrutte le telecamere. Fanpage.it - Libano, spari contro quartier generale Unifil: colpite due basi italiane, feriti 2 caschi blu indonesiani Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Secondo quanto riferito dall'Onu, soldati israeliani hanno sparatoposizioni dell'a Naqoura nel sud deldue, ma nessun ferito tra i connazionali. Duetra iblu sono di nazionalità indonesiana. Distrutte le telecamere.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente : Idf - 90 razzi dal Libano contro l’Alta Galilea - Roma, 9 ott. Alcuni razzi sarebbero stati intercettati me impatti sono stati segnalati a Safed e nelle città vicine, causando danni. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Non ci sono, al momento, notizie su persone rimaste ferite. (LaPresse) – Una raffica da circa 90 razzi è stata lanciata un’ora fa dal Libano contro l’Alta Galilea. (Lapresse.it)

L’Espansionismo fuori controllo di Israele : ora vuole Libano e Iran - Israele si profila sempre più come una potenza regionale che opera al di fuori dei limiti della legge internazionale. È giunto il momento per le potenze globali, inclusi gli Stati Uniti, di riconoscere e affrontare le gravi implicazioni di questo sostegno incondizionato. Gli USA, pur criticando l’espansionismo israeliano, continuano a fornire supporto militare e diplomazia preventiva. (Metropolitanmagazine.it)

Mosca - 'Hezbollah non ha perso il controllo in Libano' - Le incursioni dell'esercito israeliano nel territorio libanese "sfociano in scontri violenti con i miliziani di Hezbollah e in perdite significative", ha osservato la portavoce, citata dall'agenzia Ria Novosti. . Nonostante i bombardamenti e le operazioni di terra israeliane in Libano, Hezbollah mantiene la sua forza e le sue capacità organizzative, ha affermato la portavoce del ministero degli ... (Quotidiano.net)