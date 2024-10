«Le ragazze, le giovani ragazze, ci dicono che loro non sono in grado di gestire soldi. E invece, in media, i ritorni degli investimenti per gli account gestiti da donne sono maggiori di quelli degli uomini» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 9 ott. (askanews) – «Il gender gap finanziario è un problema che purtroppo sussiste ancora molto in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Nel mondo della finanza, solamente il 30% delle persone sono donne e nel trading solamente il 10%. Inoltre, un altro problema grandissimo che abbiamo è quello del salary gap, la differenza di salario tra uomini e donne che in Italia ancora è il 10%, in Europa il 13%. Tutti questi dati ci danno l’idea che c’è una differenziazione tra uomini e donne nel mercato del lavoro e della finanza, ma anche poi come clienti, come fruitrici dei sistemi della finanza. Ad esempio in Italia, purtroppo, circa la metà delle donne non ha un conto corrente». Iodonna.it - «Le ragazze, le giovani ragazze, ci dicono che loro non sono in grado di gestire soldi. E invece, in media, i ritorni degli investimenti per gli account gestiti da donne sono maggiori di quelli degli uomini» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 9 ott. (askanews) – «Il gender gap finanziario è un problema che purtroppo sussiste ancora molto in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Nel mondo della finanza, solamente il 30% delle personee nel trading solamente il 10%. Inoltre, un altro problema grandissimo che abbiamo è quello del salary gap, la differenza di salario trache in Italia ancora è il 10%, in Europa il 13%. Tutti questi dati ci danno l’idea che c’è una differenziazione tranel mercato del lavoro e della finanza, ma anche poi come clienti, come fruitrici dei sistemi della finanza. Ad esempio in Italia, purtroppo, circa la metà dellenon ha un conto corrente».

