Lasciano il campo Rom abusivo e occupano palazzine sequestrate alla mafia (Di giovedì 10 ottobre 2024) I Rom hanno lasciato il campo abusivo di Albuccione per occupare alcuni appartamenti nella vicina zona di Pichini a Guidonia Montecelio Imolaoggi.it - Lasciano il campo Rom abusivo e occupano palazzine sequestrate alla mafia Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) I Rom hanno lasciato ildi Albuccione per occupare alcuni appartamenti nella vicina zona di Pichini a Guidonia Montecelio

