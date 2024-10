Kvaratskhelia, si potrebbe arrivare senza rinnovo all’estate (Repubblica) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Kvaratskhelia, si potrebbe arrivare senza rinnovo all’estate. Ma senza strappi col Napoli (Repubblica). Scrive così l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina. A tutto Kvara. Obiettivi, desideri e traguardi da raggiungere. La firma in calce è quella del numero 77 che ha conquistato Napoli con la sua classe. Kvaratskhelia si è confessato in una lunga intervista a Fifa.com in cui ha ribadito il grande feeling con la società e la piazza, a prescindere dai discorsi del rinnovo contrattuale che non è ancora arrivato. Un altro incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo procuratore, Mamuka Jugeli, è in programma dopo la trasferta di San Siro contro il Milan. Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, si potrebbe arrivare senza rinnovo all’estate (Repubblica) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), si. Mastrappi col Napoli (). Scrive così l’edizione napoletana dicon Pasquale Tina. A tutto Kvara. Obiettivi, desideri e traguardi da raggiungere. La firma in calce è quella del numero 77 che ha conquistato Napoli con la sua classe.si è confessato in una lunga intervista a Fifa.com in cui ha ribadito il grande feeling con la società e la piazza, a prescindere dai discorsi delcontrattuale che non è ancora arrivato. Un altro incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo procuratore, Mamuka Jugeli, è in programma dopo la trasferta di San Siro contro il Milan.

