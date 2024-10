Kaos: l'ideatore esorta i fan a continuare a parlare della serie dopo la la cancellazione shock (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ideatore di Kaos, Charlie Covell, ha rilasciato una prima dichiarazione pubblica dopo la cancellazione dello show di Netflix. I fan sono stati colti alla sprovvista martedì, quando una delle protagoniste di Kaos, Aurora Perrineau, ha postato su Instagram la notizia che la serie si sarebbe conclusa dopo una sola stagione. Questo è avvenuto poche settimane dopo che l'ideatore Charlie Covell aveva dichiarato di avere idee per altre due stagioni della serie Netflix prodotta da Sister, che aveva come protagonisti Jeff Goldblum, Janet McTeer e Nabhaan Rizwan. Ora Covell ha rilasciato una dichiarazione per la prima volta dalla cancellazione dello show. Kaos: Netflix cancella la serie mitologica con Jeff Goldblum dopo una sola stagione Le parole dell'ideatore dello show Movieplayer.it - Kaos: l'ideatore esorta i fan a continuare a parlare della serie dopo la la cancellazione shock Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'di, Charlie Covell, ha rilasciato una prima dichiarazione pubblicaladello show di Netflix. I fan sono stati colti alla sprovvista martedì, quando una delle protagoniste di, Aurora Perrineau, ha postato su Instagram la notizia che lasi sarebbe conclusauna sola stagione. Questo è avvenuto poche settimaneche l'Charlie Covell aveva dichiarato di avere idee per altre due stagioniNetflix prodotta da Sister, che aveva come protagonisti Jeff Goldblum, Janet McTeer e Nabhaan Rizwan. Ora Covell ha rilasciato una dichiarazione per la prima volta dalladello show.: Netflix cancella lamitologica con Jeff Goldblumuna sola stagione Le parole dell'dello show

