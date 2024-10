Italia-Belgio LIVE 2-1: gli Azzurri soffrono in dieci (Di giovedì 10 ottobre 2024) IL TABELLINO Italia-Belgio 2-1 RETI: 2` Cambiaso (I), 24` Retegui (I), 41` De Cuyper (B) Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafior Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) IL TABELLINO2-1 RETI: 2` Cambiaso (I), 24` Retegui (I), 41` De Cuyper (B)(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafior

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Belgio - Pellegrini espulso : la reazione dell’Olimpico e il rimprovero di Trossard - Cambiaso firma il vantaggio dopo poco più di 60 secondi, poi il raddoppio meritato di Retegui per una squadra che gioca a memoria e trova in Dimarco il perno di ogni scarico sugli esterni, insieme a Cambiaso. Che cade a terra dolorante, con tutto il Belgio che se la prende con il giocatore azzurro, nel frattempo ammonito. (Calciomercato.it)

L’Italia resta in 10 contro il Belgio - perché il VAR ha espulso Pellegrini per il fallo su Theate - Lorenzo Pellegrini è stato espulso attraverso il VAR nel primo tempo di Italia-Belgio: punita col cartellino rosso il suo tackle in scivolata su Theate, dopo che l'arbitro Eskas aveva optato solamente per l'amonizione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Italia-Belgio LIVE 2-1 : ospiti in superiorità numerica - più offensivi nella ripresa - IL TABELLINO Italia-Belgio 2-1 RETI: 2` Cambiaso (I), 24` Retegui (I), 41` De Cuyper (B) ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafior... (Calciomercato.com)