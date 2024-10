Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Telefonata tra il premier israeliano e il presidente americano. Israele prepara l'azione: "Teheran non capirà niente" Benjamin Netanyahu parla con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intanto Israele continua a preparare l'Attacco all'Iran che sarà "letale, preciso e soprattutto sorprendente". Il colloquio tra il premier israeliano e la Casa Bianca era considerato un passaggio Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Telefonata tra il premier israeliano e il presidente americano.prepara l'azione: "Teheran non capirà niente" Benjaminparla con il presidente degli Stati Uniti, Joe, intantocontinua a preparare l'all'che sarà ", preciso e soprattutto sorprendente". Il colloquio tra il premier israeliano e la Casa Bianca era considerato un passaggio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele : “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu : “Libano non sia come Gaza” - Il colloquio tra il premier israeliano e la Casa Bianca era considerato un passaggio obbligato prima della risposta, data per certa, all'attacco con quasi 200 missili che l'Iran […]. (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu parla con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intanto Israele continua a preparare l'attacco all'Iran che sarà "letale, preciso e soprattutto sorprendente". (Periodicodaily.com)

Israele-Usa - telefonata Biden-Netanyahu. Tra i temi l’attacco all’Iran - È durata circa 50 minuti la telefonata tra Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Biden. Tra i temi l’attacco all’Iran. Servizio di Alessandra Buzzetti The post Israele-Usa, telefonata Biden-Netanyahu. Tra i temi l’attacco all’Iran first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Israele-Hezbollah - è battaglia in Libano. Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Attesa per il colloquio Biden-Netanyahu sull’Iran - L’aviazione israeliana ha anche lanciato nuovi raid aerei su diverse località del sud del Libano nel tentativo di piegare Hezbollah. Il movimento terroristico libanese «dimostra di essere ancora organizzato e non ha perso la sua catena di comando» nonostante i duri colpi subiti nelle ultime settimane, ha dichiarato oggi la portavoce del Cremlino Maria Zakharova. (Open.online)

Israele prepara la risposta all’Iran - mercoledì Biden sentirà Netanyahu - Molte delle persone nel campo profughi di Jabalia stanno rifiutando di rispettare gli ordini di evacuazione verso la zona umanitaria di al-Mawasi, anch’essa colpita da attacchi aerei e gravemente sovraffollata. «Vogliamo usare la telefonata per cercare di definire i limiti della ritorsione israeliana», ha detto un funzionario americano. (Lettera43.it)

Israele : “L’Iran deve essere fermato prima che sia tardi”. Oggi telefonata Biden-Netanyahu. Raid su Gaza : uccisa una famiglia - . Gli Usa non informati” L'articolo Israele: “L’Iran deve essere fermato prima che sia tardi”. Washington Post: “La risposta di Tel Aviv all’Iran sarà significativa. Teheran agli Stati del Golfo: “Non assistete Israele nell’attacco all’Iran”. Damasco: “7 persone rimaste uccise nel raid di ieri, anche donne e bambini”. (Ilfattoquotidiano.it)