In marcia contro il ponte gigante. La protesta dopo il ricorso al Tar (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Il territorio che resiste". È questo il titolo dato alla manifestazione programmata per sabato mattina dal Comitato No Tangenziale. Il raduno dei partecipanti è per le 10 ad Albairate, in via Donatori di Sangue, da cui poi partirà il corteo dei manifestanti che concluderà la sua marcia in piazza Marconi ad Abbiategrasso. Numerose le adesioni sinora giunte agli organizzatori. Dalle associazioni ambientaliste del territorio a quelle imprenditoriali di categoria (Confcommercio Abbiategrasso, Coldiretti e Confagricoltura), dalle organizzazioni sociali (Anpi, Acli, Fai, Italia Nostra, Wwf) ai partiti (Pd, Rifondazione, Patto Civico per Milano) al Parco Agricolo Sud Milano.

