Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Parigi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Parigi da Londra, come parte di un tour europeo volto a garantire aiuti prima delle elezioni presidenziali cruciali negli Stati Uniti. La presidenza ucraina ha detto all'Afp che Zelensky è arrivato nella capitale francese, dove incontrerà il presidente Emmanuel Macron. Questa sera il leader ucraino è atteso a Roma dove incontrerà la premier Giorgia Meloni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, come parte di un tour europeo volto a garantire un maggiore sostegno occidentale prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Lo riferisce un corrispondente dell'Afp. L'incontro con Macron, che segna il quinto viaggio di Zelensky a Parigi dall'invasione, è destinato a ribadire il sostegno francese a Kiev nella sua lotta contro la Russia. Quotidiano.net - Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Parigi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) IlVolodymyrda Londra, come parte di un tour europeo volto a garantire aiuti prima delle elezioni presidenziali cruciali negli Stati Uniti. La presidenza ucraina ha detto all'Afp chenella capitale francese, dove incontrerà ilEmmanuel Macron. Questa sera il leaderè atteso a Roma dove incontrerà la premier Giorgia Meloni. IlVolodymyrha incontrato ilfrancese Emmanuel Macron a, come parte di un tour europeo volto a garantire un maggiore sostegno occidentale prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Lo riferisce un corrispondente dell'Afp. L'incontro con Macron, che segna il quinto viaggio didall'invasione, è destinato a ribadire il sostegno francese a Kiev nella sua lotta contro la Russia.

Il Papa riceverà venerdì il presidente ucraino Zelensky - Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede. L'incontro è fissato per le ore 9. . L'appuntamento al Palazzo apostolico è fissato alle 9. Subito prima dell'udienza a Zelensky, il Pontefice riceverà venerdì anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. 30. Papa Francesco riceverà in udienza venerdì mattina in Vaticano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Quotidiano.net)

Trump incontra Zelensky - virata verso Kiev : “Può vincere la guerra” - il presidente ucraino : “Idee comuni su fine conflitto” - VIDEO - Un faccia a faccia programmato da tempo, voluto più dal presidente ucraino che dal tycoon. Arrivando alla Trump Tower, Zelensky ha detto che i due . Trump incontra Zelensky negli Usa. Uno dei temi di discussione è stato il fantomatico piano della pace che Zelensky ha prima presentato a Biden e Harris. (Ilgiornaleditalia.it)

Polonia - arrestato e poi rilasciato il pugile ucraino Usyk : l’indignazione del presidente Zelensky - Anche la moglie del pugile ha rassicurato tutti, precisando che alla base dell’arresto non ci fosse “nulla di criminale“. “Si è trattato di un malinteso che è stato rapidamente risolto” ha scritto lo stesso Usyk sui social. Ha invece storto il naso il presidente Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato: “Sono rimasto indignato per questo trattamento del nostro cittadino e campione“. (Sportface.it)