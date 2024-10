Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile: inaugurazione e visite guidate nelle giornate FAI d'autunno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile grazie agli oltre 25.000 voti ottenuti al Censimento I Luoghi del Cuore nel 2020: un contributo da FAI e Intesa Sanpaolo di 25.000 € destinato a un progetto per l’illuminazione scenica e di sicurezza del percorso pedonale e degli archi Baritoday.it - Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile: inaugurazione e visite guidate nelle giornate FAI d'autunno Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildiadgrazie agli oltre 25.000 voti ottenuti al Censimento I Luoghi del Cuore nel 2020: un contributo da FAI e Intesa Sanpaolo di 25.000 € destinato a un progetto per l’illuminazione scenica e di sicurezza del percorso pedonale e degli archi

