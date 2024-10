Il mio c*** è più bello del tuo Lite tra mamme davanti a scuola genitori e passanti scioccati

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto è iniziato come una normale mattinata di. Siamo a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, Campania, precisamente in piazza Cianciulli, proprio vicino allamedia De Lorenzo e al liceo classico Vico. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, due, dopo aver accompagnato i figli, si sono ritrovate a discutere. Un diverbio iniziato per na banalità, e tutto sommato proseguita senza alcun problema per alcuni minuti, fino a quando è degenerata in maniera inaspettata. L’oggetto del contendere era una sorta di sfida su chi tra le due donne avesse il lato B più. Ma le due contendenti non si sono limitate alle parole. Una delle due, per dimostrare di essere quella col lato B più, si è addirittura abbassata provocatoriamente i pantaloni.