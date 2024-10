Ilgiorno.it - Il futuro lilla è scritto. Benedetto ha venduto. Testimone a Zoppi: "I tifosi la nostra forza"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In un uggioso giorno legnanese, nella solenne cornice dello Studio Notarile Bertelli, si è concluso un capitolo importante e se ne è aperto uno nuovo per il glorioso A.C. Legnano. Sergio, imprenditore di Rescaldina e uomo dalle radici solide, ha acquisito la totalità delle quote sociali, succedendo a Enea, figura che ha attraversato con coraggio e tenacia le burrascose acque della recente storia. Il passaggio delle consegne è avvenuto con la consueta formalità, ma non senza emozione, segnando una svolta che potrebbe ridare lustro al club. Enea, nel congedarsi, non ha mancato di esprimere parole di gratitudine e rispetto per coloro che lo hanno accompagnato in questa difficile avventura nel mondo del calcio: il pm Andrea Trucano, gli avvocati Pipitone e Marioni, ed una menzione speciale per il suo fidato vice, Giulio Cesare