I divieti di accesso alla Ztl di Roma slittano di un anno: arriva la delibera sulla Fascia Verde (Di giovedì 10 ottobre 2024) Presentata oggi in giunta regionale la delibera sul rinvio di un anno dei divieti di accesso alla Fascia Verde di Roma. Dal 1 novembre 2024, quindi, le auto alimentate a diesel Euro 4 potranno continuare a circolare all'interno della Ztl. Fanpage.it - I divieti di accesso alla Ztl di Roma slittano di un anno: arriva la delibera sulla Fascia Verde Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Presentata oggi in giunta regionale lasul rinvio di undeididi. Dal 1 novembre 2024, quindi, le auto alimentate a diesel Euro 4 potrcontinuare a circolare all'interno della Ztl.

Rocca conferma su Ztl di Roma : ok al rinvio dei divieti di accesso alla Fascia verde per gli Euro 4 - Continua a leggere . Nei giorni scorsi diversi esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia, pur senza una delibera ufficiale, avevano rivendicato la proroga delle regole sulla Ztl. Oggi il presidente Rocca ha confermato che si andrà nella direzione dello stop ai nuovi divieti per la Fascia Verde di Roma. (Fanpage.it)