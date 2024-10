Velvetmag.it - Harald e Sonja di Norvegia uniti per l’eternità: la nuova “folle” spesa

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ammonta a circa 2 milioni di euro lachedidedicheranno alla prospettiva di rimanereper tutta. I reali norvegesi sono una coppia sulla cui storia d’amore la televisione nazionale ha voluto persino costruire una serie. Si tratta di una coppia longeva i cui due membri hanno la stessa età, 87 anni. Ree la Reginadisono sempre apparsi particolarmentenelle uscite pubbliche e questo affiatamento sembra voler essere custodito anche oltre la vita. I due reali, infatti, hanno deciso di farsi costruire un sepolcro comune. A stanziare la cifra per la costruzione del mausoleo è il Governo norvegese che ‘devolverà’ 20 milioni di corone norvegesi per la realizzazione della tomba. Denaro che tradotto in euro equivale a circa 2 milioni.