Formaggio Grana richiamato dai supermercati italiani: marca, lotto e motivi del ritiro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Importante notizia per i consumatori italiani. Un'allerta alimentare del ministero della Salute ha riguardato un Formaggio, infatti è stato disposto il suo ritiro dal commercio. Coloro che lo hanno già acquistato sono invitati a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita. La scelta è precauzionale, ma sarebbe opportuno non mangiare il prodotto in questione. Il Formaggio che ha avuto il ritiro dal commercio è il Grana Padano Dop grattugiato. Ma non è l'unico provvedimento assunto, dato che a causa della Listeria monocytogenes è stato richiamato il Montanaro del marchio Paninoland, la cui produzione è Valfiorita Salumi e sede a Sandrà di Castelnuvoo del Garda, in provincia di Verona, precisamente in via Edison 3/7.

Formaggio Grana Padano ritirato per presenza di metalli. Il lotto interessato: “Non consumatelo” - Il richiamo riguarda un lotto di formaggio grattugiato di marca Consilia. Il Ministero ne ha pubblicato anche un altro per il Montanaro del marchio Paninoland per “presenza di Listeria monocytogenes” ... (fanpage.it)