Dimitrov, clamorosa rissa col tifoso dopo la partita: una scena assurda a Shanghai | Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) In campo si sono già affrontati (perdendo), fuori si è reso protagonista di un attacco diretto nei confronti del rivale italiano dopo il caso della positività al Clostebol. Grigor Dimitrov non le ha mandate a dire neanche stavolta. Al centro c'è sempre Jannik Sinner ma in particolare i suoi tifosi, che hanno fatto scaldare il bulgaro durante i Masters 1000 di Shanghai tanto che c'è stato bisogno dell'intervento di alcuni addetti ai lavori, che l'hanno portato via anche di peso per impedire che la situazione degenerasse. Dimitrov, che aveva da poco vinto la partita contro Popyrin, ha percorso il tratto esterno allo stadio preso d'assalto dai tifosi, pronti a scattare selfie e a strappare autografi. Il bulgaro, che se la vedrà agli ottavi contro Mensik, dopo il match contro Popyrin si è fermato di colpo iniziando a indicare qualcuno.

