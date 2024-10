Ilrestodelcarlino.it - De Pascale e Ugolini uniti sui dehors: “Sì alla norma nazionale”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – “Il Patto per il lavoro e per il clima deve essere il pavimento del lavoro comune da fare”. Ripartirà dai 10 anni di Bonaccini per migliorarli, Michele de, e lo ha ribadito oggi davantiplatea, decisamente interattiva e imparziale, di Confcommercio regionale, ospite al Savoia Hotel di via del Pilastro. Per lui un altro confronto a distanza con Elena, candidata del centrodestra, che si è seduta a colloquio con Enrico Postacchini, presidente regionale di Confcommercio, un’ora e mezza dopo. Desi è soffermato molto sulla gestione dei quattro aeroporti regionali. Rifilando anche una stoccatina a Matteo Lepore, che in estate era uscito sui giornali attaccando frontalmente il Marconi di Bologna per i disservizi.