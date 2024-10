Comprare o affittare casa ecco le città più care e quelle più economiche

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’appartamento è la tipologia più richiesta da chi cercae i prezzi variano molto dasia per la vendita sia per l’affitto, con una crescita annuale media dei prezzi per questa tipologia nei capoluoghi italiani del 3,6% per la vendita e del 9,1% per l’affitto..it ha analizzato i prezzi medi richiesti per gli appartamenti* in vendita e in affitto nei capoluoghi italiani prendendo in considerazione gli annunci online a settembre 2024 e ha stilato la classifica di quelli dove gli appartamenti sono più cari e dove sono più convenienti. Dove costa di più acquistare un appartamentoPer quanto riguarda gli appartamenti in vendita, Milano è la più costosa con un prezzo medio di 509.054€ che è circa il doppio rispetto alla media dei capoluoghi di 259.931€, superando dell’8% Bolzano, che è al secondo posto con 472.641€, e del 36% Firenze, al terzo posto con 375.081€.