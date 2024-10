Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: si rafforza il sistema di videosorveglianza a Salerno e Cava (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si rafforza la rete dei videosorveglianza urbana a Salerno e a Cava de’ Tirreni, contando sul fondo unico di Giustizia accessibile tramite la Prefettura e sui progetti finanziati dal Poc Legalità. Stamattina, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a margine del Comitato per l’ordine e la Salernotoday.it - Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: si rafforza il sistema di videosorveglianza a Salerno e Cava Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sila rete deiurbana ae ade’ Tirreni, contando sul fondo unico di Giustizia accessibile tramite la Prefettura e sui progetti finanziati dal Poc Legalità. Stamattina, il Prefetto diFrancesco Esposito, a margine delpere la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: si rafforza il sistema di videosorveglianza a Salerno e Cava - Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha reso noti i finanziamenti per le telecamere destinati a Salerno e Cava, rispettivamente 300 e ... (salernotoday.it)

Amazon, Fascione: “Accordo per rafforzare vetrina dei prodotti campani” - Napoli - “La Regione Campania ha investito tantissimo nella digitalizzazione delle pmi in particolare sul tema dell’e-commerce e del digital export. Abbiamo ... (pupia.tv)

Unisa celebra “80 anni di storia, secoli di futuro” - E' diventata negli anni una delle istituzioni di riferimento del Sud Italia. Con i suoi 80 anni di storia, UNISA ha costruito nel tempo un importante ecosistema di saperi e conoscenze. Un ecosistema r ... (corriereirpinia.it)