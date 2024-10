Cina: prima riunione congiunta tra PBOC, ministero Finanze su trading buoni del tesoro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – La banca centrale cinese ieri ha dichiarato di aver organizzato la prima riunione del gruppo di lavoro congiunto con il ministero delle Finanze per discutere il trading dei buoni del tesoro nelle sue operazioni di mercato aperto. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: prima riunione congiunta tra PBOC, ministero Finanze su trading buoni del tesoro Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – La banca centrale cinese ieri ha dichiarato di aver organizzato ladel gruppo di lavoro congiunto con ildelleper discutere ildeidelnelle sue operazioni di mercato aperto. Agenzia Xinhua

