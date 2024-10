Chiude il Ghibellin Fuggiasco, circa 40 lavoratori rischiano di finire in strada (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il laboratorio autogestito Paratod@s ha annunciato con una lettera aperta la chiusura dell'edificio noto come Ghibellin Fuggiasco, dove sono ospitati circa 40 lavoratori migranti che non riescono a trovare una casa. Con il suo messaggio, Paratod@s ha lanciato un appello alle istituzioni locali Veronasera.it - Chiude il Ghibellin Fuggiasco, circa 40 lavoratori rischiano di finire in strada Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il laboratorio autogestito Paratod@s ha annunciato con una lettera aperta la chiusura dell'edificio noto comeFuggiasco, dove sono ospitati circa 40migranti che non riescono a trovare una casa. Con il suo messaggio, Paratod@s ha lanciato un appello alle istituzioni locali

