Ilrestodelcarlino.it - Cena solidale a Casa Pavarotti: "Malattie renali, servono fondi"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Una serata aa Modena, domani dalle 18,15, per sostenere l’associazione Nefros, impegnata nella prevenzione e cura delle. "I problemi ai reni sono sottovalutati. È importante trovare iper portare avanti la ricerca e per sensibilizzare attraverso la prevenzione", dice Nicoletta Mantovani (a destra nella foto, insieme con Roberto Guizzardi e Irene Capelli) di. Musica e cultura "si uniscono diventando dei motori importantissimi, come diceva Luciano (; ndr). Con questa serata vogliamo unire i suoni della musica con la nefrologia", ricorda Mantovani. Presentato a Palazzo d’Accursio, il progetto si impegna a raccogliereper il finanziamento per la ricerca in ambito nefrologico. L’ipotesi è "quella di finanziare un dottorato da 70mila euro, quota comprensiva del supporto triennale e di un periodo all’estero.