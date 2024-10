Cantiere delle Marche. Nuovi partner e azionisti (Di giovedì 10 ottobre 2024) La grande famiglia del Cantiere delle Marche si allarga con l’ingresso di Nuovi partner. Cambia la struttura azionaria dell’azienda nata e sviluppata nel capoluogo e che ora punta a rafforzare la sua posizione. Una compagine azionaria per proseguire nel processo di crescita. Ilrestodelcarlino.it - Cantiere delle Marche. Nuovi partner e azionisti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La grande famiglia delsi allarga con l’ingresso di. Cambia la struttura azionaria dell’azienda nata e sviluppata nel capoluogo e che ora punta a rafforzare la sua posizione. Una compagine azionaria per proseguire nel processo di crescita.

