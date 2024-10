Lanazione.it - Campi, entra nel giardino di una villetta e aggredisce il proprietario: arrestato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Va in escandescenze dopo essereto neldi un'abitazione: per questo un 31enne marocchino è statodai carabinieri. Durante la notte del 9 ottobre aBisenzio i carabinieri sono intervenuti in una via del centro abitato dove il marocchino, in Italia senza fissa dimora, aveva tentato di accedere neldi una, aggredendo ilquando è intervenuto per allontanarlo. Controllato dalla pattuglia prontamente giunta sul posto, l'uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di un monopattino elettrico asportato poco prima nelle vicinanze. Infine, durante fase identificazione, il 31enne è andato in escandescenze, opponendo resistenza ai militari, che ha aggredito con calci e pugni.