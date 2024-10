Calcio a cinque. A Lugo è nata la squadra femminile (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’interno della società polisportiva dilettantistica Lugo 1982 è nata una squadra di Calcio a cinque femminile che quest’anno partecipa al campionato del Csi. La prima partita della squadra è stata giocata il 4 ottobre, mentre per i lughesi che vorranno vedere una partita in casa l’appuntamento è alla tensostruttura di Madonna delle Stuoie oggi alle 21. Al momento la squadra è composta da 16 ragazze, che si allenano insieme da aprile: una squadra nata grazie anche all’interessamento dell’Ufficio Sport del Comune di Lugo, che con un efficace passaparola ha raccolto diverse adesioni. La polisportiva Lugo 1982 si sta invece occupando degli aspetti organizzativi e amministrativi. Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque. A Lugo è nata la squadra femminile Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’interno della società polisportiva dilettantistica1982 èunadiche quest’anno partecipa al campionato del Csi. La prima partita dellaè stata giocata il 4 ottobre, mentre per i lughesi che vorranno vedere una partita in casa l’appuntamento è alla tensostruttura di Madonna delle Stuoie oggi alle 21. Al momento laè composta da 16 ragazze, che si allenano insieme da aprile: unagrazie anche all’interessamento dell’Ufficio Sport del Comune di, che con un efficace passaparola ha raccolto diverse adesioni. La polisportiva1982 si sta invece occupando degli aspetti organizzativi e amministrativi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio - Alessandro Matri torna a giocare : ha firmato con una squadra di Seconda Categoria - “È un onore accogliere in squadra Alessandro Matri, che farà parte della rosa della Seconda Categoria per questa stagione!” si legge in un post sui social. Lo farà vestendo la maglia dell’Asd Graffignana 2013, club lombardo. . Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A. (Sportface.it)

Sconfitta 19-0 la squadra di calcio di soli uomini transgender. "Conta il simbolismo - non il risultato" - La squadra, che ha superato sfide amministrative e pregiudizi, è inglobata nel club Sant Feliu de Llobregat nei pressi di Barcellona. AGI - Si chiama Fenix Fc (dal nome del mitologico uccello di fuoco capace di rinascere dalle sue ceneri dopo la morte), milita nel campionato di quinta divisione della Catalogna nord-occidentale, ed è la prima squadra di calcio ufficiale in Europa composta solo da ... (Agi.it)

Calciomercato : da Ramos a Choupo-Moting - ancora tanti senza squadra (e tanti infortunati da sostituire) - Con i tanti infortunati gravi in Europa molti ds guardano al calciomercato degli svincolati: ecco i principali nomi ancora liberi La lista dei calciatori infortunatisi gravemente in questo avvio di stagione diventa pericolosamente lunga ogni giornata che passa: all’estero Rodri, ter Stegen e Carvajal sono i casi principali, mente in Italia il granata Zapata è […]. (Calcionews24.com)