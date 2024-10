Liberoquotidiano.it - Brescia, il mese criminale del marocchino 16enne: rapine, aggressione e stupri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sedici anni, appena. Di origini nordafricane,. E una lista di reati lunga quanto l'elenco telefonico: rapina, tentato omicidio, persino violenza sessuale, lesioni aggravate, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e, dulcis in fundo, per non farsi mancare niente, resistenza a pubblico ufficiale. Tutte aggressioni avvenute nella “sua”, con lo stesso modus operandi, addirittura con la stessa arma che altro non è che un paio consunto di normalissime forbici. Il tutto, tra l'altro, successo nell'arco di un'estate, quella che si è appena conclusa (e si è conclusa, diciamolo subito, anche la vicenda che vede protagonista questo ragazzino problematico, il quale è stato arrestato e portato nella struttura per minorenni Cesare Beccaria di Milano).