Bonus Natale da 100 euro: chi può richiederlo e come fare domanda (Di giovedì 10 ottobre 2024) ‘Bonus Natale’ da 100 euro: le indicazioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate e chiariscono chi può presentare la domanda e a quali condizioni. Chi può presentare domanda L’Agenzia sottolinea che “ai fini del riconoscimento del Bonus in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024?. Non conta tuttavia, la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato). La richiesta può essere presentata anche da chi conduce un “lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente”. Le condizioni per chiedere il Bonus L’Agenzia delle Entrate ricorda che il Bonus “è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni” e cioè che “abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ‘’ da 100: le indicazioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate e chiariscono chi può presentare lae a quali condizioni. Chi può presentareL’Agenzia sottolinea che “ai fini del riconoscimento delin esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024?. Non conta tuttavia, la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato). La richiesta può essere presentata anche da chi conduce un “lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente”. Le condizioni per chiedere ilL’Agenzia delle Entrate ricorda che il“è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni” e cioè che “abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.

