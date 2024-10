Bonus Natale 100 euro con la tredicesima, i tre requisiti per averlo in busta paga (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia dell’Entrate sul Bonus Natale da 100 euro introdotto dal decreto Omnibus, destinato ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di reddito e familiari. Con la circolare numero 19 di oggi, l’Agenzia spiega a chi spetta il beneficio e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il Bonus non è automatico ma il dipendente deve farne esplicita richiesta e presentare una autocertificazione. L’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto o all’orario di lavoro. I tre requisiti necessari per avere il Bonus L’Agenzia sottolinea che ai fini del riconoscimento del Bonus Natale, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024. Quifinanza.it - Bonus Natale 100 euro con la tredicesima, i tre requisiti per averlo in busta paga Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia dell’Entrate sulda 100introdotto dal decreto Omnibus, destinato ai lavoratori dipendenti in possesso deidi reddito e familiari. Con la circolare numero 19 di oggi, l’Agenzia spiega a chi spetta il beneficio e le regole per ottenerlo ininsieme allamensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Ilnon è automatico ma il dipendente deve farne esplicita richiesta e presentare una autocertificazione. L’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto o all’orario di lavoro. I trenecessari per avere ilL’Agenzia sottolinea che ai fini del riconoscimento del, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024.

