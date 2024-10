Annunciata una collaborazione eSport globale tra Konami e Fifa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Konami Digital Entertainment e Fifa annunciano una nuova collaborazione eSports a livello mondiale. Previste due Fifae World Cup featuring eFootball su console e mobile. L’obiettivo di questa collaborazione è quello di aumentare ulteriormente il coinvolgimento della community calcistica mondiale attraverso il mondo eSports, permettendo ai giocatori di rappresentare le proprie nazioni in competizioni dedicate. Questa iniziativa porterà il legame con la community a un nuovo livello. Le qualificazioni per la Fifae World Cup inizieranno in tutto il mondo giovedì 10 ottobre. Per coinvolgere l’intera community, due le competizioni in programma, una su console e una su mobile, ognuna delle quali incoronerà un Campione del Mondo Fifae. Maggiori informazioni sono disponibili su Fifa.GG e sul sito ufficiale Konami. Nerdpool.it - Annunciata una collaborazione eSport globale tra Konami e Fifa Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Digital Entertainment eannunciano una nuovas a livello mondiale. Previste duee World Cup featuring eFootball su console e mobile. L’obiettivo di questaè quello di aumentare ulteriormente il coinvolgimento della community calcistica mondiale attraverso il mondos, permettendo ai giocatori di rappresentare le proprie nazioni in competizioni dedicate. Questa iniziativa porterà il legame con la community a un nuovo livello. Le qualificazioni per lae World Cup inizieranno in tutto il mondo giovedì 10 ottobre. Per coinvolgere l’intera community, due le competizioni in programma, una su console e una su mobile, ognuna delle quali incoronerà un Campione del Mondoe. Maggiori informazioni sono disponibili su.GG e sul sito ufficiale

