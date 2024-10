Ancora un giovanissimo insulta l'arbitro: 4 gare di squalifica (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre si è giocato il match della categoria Under 19 Regionale tra il Rottofreno ed il Futura Fornovo Medesano, terminato 2-3 per quest'ultima capace di ribaltare la situazione in pieno recupero segnando due reti al 92' ed al 97'. Evidentemente il finale di gara si sarà rivelato acceso Ilpiacenza.it - Ancora un giovanissimo insulta l'arbitro: 4 gare di squalifica Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre si è giocato il match della categoria Under 19 Regionale tra il Rottofreno ed il Futura Fornovo Medesano, terminato 2-3 per quest'ultima capace di ribaltare la situazione in pieno recupero segnando due reti al 92' ed al 97'. Evidentemente il finale di gara si sarà rivelato acceso

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Tv i 40enni sono ancora “giovani”, intrappolati in una definizione che consola solo lo spettatore - Cattelan, De Martino, Ceran, Delogu, in questa stagione televisiva molti volti "giovani" si prendono il loro spazio in Tv ... (fanpage.it)

Sanremo 2025, Alessandro Cattelan è il presentatore di Sanremo Giovani e "dedica" una via a Conti - Ieri sera, 8 ottobre, Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20 ha annunciato che Alessandro Cattelan condurrà 'Sanremo Giovani' e del 'DopoFestival'. Cattelan dunque condurrà i cinque appuntame ... (today.it)

Scomodo: «I giovani non esistono. Eppure, noi ci siamo» - Per una parte rilevante del Paese, le nuove generazioni non ci sono. Invece, portano avanti istanze trasversali tra loro, dai femminismi, alla precarietà, al Sud. E gettano le fondamenta per il futuro ... (vanityfair.it)