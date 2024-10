Lanazione.it - Al via la stagione teatrale a Le Fornaci

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Dopo la chiusura del teatro Ledovuto ai lavori di riqualificazione energetica comincia la nuova. Il primo appuntamento in programma è sabato 12 ottobre, ore 17, con ALICE! È tardi della compagnia Teatro delle Apparizioni, uno spettacolo (rivolto ai bambini dai 5 anni in su) di teatro di figura in cui pupazzi e burattini di peluche abitano scene diverse e gli incontri che si susseguono nel percorso verso la conquista di una nuova consapevolezza ricalcano quelli di Alice nel paese delle meraviglie di Carroll. Per scoprire il resto degli eventi in programma sarà possibile consultare i due siti dedicati: www.le.org e www.kanterstrasse.