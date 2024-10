A.A.A. adozioni: ecco i cuccioli in cerca di famiglia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vi sentite soli e volete un po' di buona compagnia? Dolcezza infinita, occasioni per trascorrere del tempo all'aria aperta mentre loro "sgambano" in un parco o sotto casa e un'occasione per dare una bella famiglia e una casa a questi piccoli che ad oggi sono in un canile. Scegliete tra questi Frosinonetoday.it - A.A.A. adozioni: ecco i cuccioli in cerca di famiglia Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vi sentite soli e volete un po' di buona compagnia? Dolcezza infinita, occasioni per trascorrere del tempo all'aria aperta mentre loro "sgambano" in un parco o sotto casa e un'occasione per dare una bellae una casa a questi piccoli che ad oggi sono in un canile. Scegliete tra questi

Ecco la casa famiglia per cani. Per facilitare le future adozioni - Così ha fatto l’associazione spezzina L’Impronta Volontari Indipendenti, che dal 2018 gestisce il canile – e il gattile – municipale della Spezia, in via Del Monte a San Venerio. La prima a essere scelta per fare quest’esperienza è stata Malva: entrata in canile a soli quattro mesi, dopo essere stata ritrovata sul territorio di Sarzana, Malva ha vissuto in struttura fino ai suoi attuali due anni ... (Lanazione.it)