Ilgiorno.it - Venti assalti in altrettanti giorni. Le spaccate in centro continuano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’hanno chiamata la banda del tombino perché in un’occasione si è servita di un chiusino per sfondare la vetrina di un negozio ed entravi. Che sia un tombino o un sasso, i commercianti delsono terrorizzati da chi gira la notte prendendo di mira locali e negozi. Nella notte tra lunedì e ieri è accaduto quattro volte ai danni di due locali di piazza della Vittoria, di un esercizio di via XX Settembre e di un altro in piazza Petrarca. "All’1,52 le telecamere della piazza inquadrano un ragazzo sui 20-25 anni che si abbassa – racconta Sam Kabauter, titolare del Bacaro Poetico di piazza della Vittoria e vice capogruppo in Consiglio comunale di Pavia a colori – da sotto il vaso del mio vicino di locale prende una pietra, la scaglia contro la vetrina, la sfonda ed entra dal buco. Poi ha rubato il fondocassa con 250-300 euro e il cellulare".