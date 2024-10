Venezia Anarchica una mostra e un ciclo di incontri

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Quarant’anni fa, nel 1984 (l’anno orwelliano), si teneva nel cuore di unanon ancora stravolta dal turismo di massa, un Incontro Internazionale Anarchico che ha segnato la storia del dissenso libertario in Italia e nel mondo. Fenomeno politico, culturale, artistico, accademico e conviviale che ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti da oltre trenta paesi e l’attiva collaborazione di personaggi come Enrico Baj, Luigi Veronelli e Arturo Schwarz (per citare solo gli italiani), quell’evento hato in presa diretta i tanti volti dell’anarchismo reale, ben lontani dagli stereotipi ottocenteschi tuttora veicolati dalla vulgata politica.