Vendite flash. Il lago e Milano trainano il lusso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per vendere un immobile di lusso a Milano bastano due mesi e mezzo. A Como poco meno di tre. Sono queste città a trainare il mattone di altissima fascia in Lombardia, la regione dove passa meno tempo tra l'annuncio di vendita e l'acquisto. La media è di 3,3 mesi, meglio di Lazio (3,8 mesi) e Friuli Venezia Giulia (4,2). Giù dal podio il periodo si allunga: 5 mesi sia in Piemonte sia in Toscana. La graduatoria arriva dall'ultimo studio effettuato da LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha analizzato quello che gli operatori del settore chiamano il "Time to sell", il tempo medio impiegato da un annuncio per essere rimosso dal mercato degli immobili di lusso. Milano, prima tra le grandi città con 2,5 mesi, è terza nella classifica assoluta. Al primo posto si trova infatti Courmayeur, in Valle d'Aosta, con 1,8 mesi.

