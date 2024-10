Vanno a recuperare il nonno e si perdono anche loro, salvati dai vigili del fuoco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una squadra vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta per ricerca persone in zona monte Malbe. Un signore di 81 anni si era perso nel bosco durante una passeggiata. L'uomo, oltre ad avvisare i soccorsi aveva chiamato i familiari. Gli stessi, partiti alla ricerca del parente, hanno Perugiatoday.it - Vanno a recuperare il nonno e si perdono anche loro, salvati dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una squadradeldella centrale di Perugia è intervenuta per ricerca persone in zona monte Malbe. Un signore di 81 anni si era perso nel bosco durante una passeggiata. L'uomo, oltre ad avvisare i soccorsi aveva chiamato i familiari. Gli stessi, partiti alla ricerca del parente, hanno

Tir sprofonda in una voragine - intervento dei vigili del fuoco - La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone è impegnata a Largo Cappuccini a Vizzini, per un mezzo pesante sprofondato in parte in una voragine che si è aperta sulla sede stradale. La voragine sembrerebbe profonda una decina di metri e il mezzo si trova in una situazione di... (Cataniatoday.it)

Camionista perde il controllo e finisce fuori strada : Vigili del Fuoco al lavoro - E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimettere il camion in carreggiata, valutare eventuali danni e ripartire. . it. Mezzo bloccato e strada praticamente inutilizzabile. Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura per un camionista straniero lungo via San Nicola, nel territorio di Amorosi. (Anteprima24.it)

Vigili del fuoco al lavoro per la rimozione di tre alberi dal Retrone (VIDEO) - Dalla tarda mattinata, di mercoledì 9 ottobre i vigili del fuoco stanno operando tra Ponte San Michele e Ponte delle Barche lungo il Retrone a Vicenza per rimuovere tre alberi ad alto fusto sradicati e finiti di traverso lungo il corso d’acqua, probabilmente a causa della piena del fiume per il... (Vicenzatoday.it)